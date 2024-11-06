Sergio Ramos kararını verdi! Türkiye'ye gelecek mi?

Yaz transfer döneminde adı Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Sergio Ramos'un durumu netlik kazandı. Bonservisi elinde bulunan İspanyol oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Kariyerinde Sevilla, Real Madrid, ve PSG gibi takımlarda top koşturan Sergio Ramos, sezon başında altyapısından yetiştiği Sevilla ile yollarını ayırmıştı. Herhangi bir kulüple anlaşamayan ve şu an boşta olan 38 yaşındaki İspanyol stoperin yeni takımı belli oldu.

ADI SÜPER LİG DEVLERİYLE DE ANILMIŞTI

Sergio Ramos, yaz transfer döneminde Süper Lig devlerinin de gündeminde önemli bir yer tutmuştu. Ancak Ramos'un yüksek taleplerde bulunması nedeniyle transfer gerçekleşmemiş ve oyuncu başka kulüple de anlaşamamıştı. Sergio Ramos nihayet ara transfer döneminde imzayı atmaya hazırlanıyor. Buna göre oyuncunun yeni takımı da belli oldu.

SERGIO RAMOS ARJANTİN YOLCUSU

Sergio Ramos, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'a transfer olmak üzere. Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; 38 yaşındaki Ramos ile Suudi Arabistan liginden takımların da ilgilendiği belirtilse de oyuncunun Boca'ya sıcak baktığı aktarıldı.

SEVILLA PERFORMANSI

Son olarak Sevilla forması giyen Sergio Ramos, takımıyla çıktığı 87 maçta 10 kez ağları havalandırırken 1 de gol pası verdi.