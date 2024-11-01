Galatasaray için Paola Egonu iddiası!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın voleybol takımı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin adı dünyaca ünlü kadın voleybolcular arasında gösterilen Paola Egonu ile anılıyor. İşte detaylar...

Dünyanın en iyi kadın voleybolcuları arasında gösterilen Paola Egonu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRT Spor'un haberine göre Paola Egonu, Vero Volley Milano'da mutsuz ve oyuncunun İtalyan ekibinden ayrılması gündemde.

Öte yandan İtalyan basınından Volleyball'ın haberine göre Paola Egonu, Ekaterina Antropova ile takas edilip Scandicci forması giyebilir.

Egonu'nun ABD'nin yeni ligi LOVB'un yolunu tutabileceği de haber detayında yer aldı.

Son olarak yıldız voleybolcunun opsiyonları arasında VakıfBank ve Galatasaray'ın da olduğu aktarıldı.

Bu arada Paolo Egonu'nun sosyal medya hesabından VakıfBank'ta forma giydiği dönemde yapılan bir paylaşımı alıntılaması ve "Seni ne kadar özlediğimi anlatmaya dünyada kelimeler yetmez" ifadelerini kullanması dikkat çekti.