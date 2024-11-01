Semih Şentürk İspanya'da kapkaççının saldırısına uğradı!

Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen, ve son olarak Fenerbahçe U21 Takımı'nı çalıştıran ve görevinden geçtiğimiz aylarda ayrılan Şentürk, eşiyle birlikte bir etkinlik için gittiği Barselona'da şoke eden bir saldırıya uğradı.

Çıkan haberlere göre Barselona'da eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek isteyen Şentürk, bu sırada kapkaç saldırısına uğradı. Efsane futbolcunun yanına gelen saldırgan, Semih Şentürk'ün çantas��nı almak istedi. Kapkaççıya direnen Şentürk, çantasını kurtardı ancak kolundaki saati hırsıza kaptırdı.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Semih Şentürk'ün eşi Pınar Şentürk bir açıklama yaptı.

"Bugün öğlen saatlerinde Barselona'da yaşadığımız kötü olay doğrudur. Cana geleceğine mala gelsin. Olay anı yaşadığımız şok ve üzüntü sonrasında çok şükür ki sevgili eşim Semih Şentürk'e herhangi bir zarar gelmemiştir. Ancak olay sonrası tam uçak kalkarken yapılan bir haber başlığı bizi olaydan daha çok üzmüştür. Başlık şöyleydi; 'Semih Şentürk Barselona'da saldırıya uğradı" Tıklanma uğruna yapılan bir haber sonrasında uçağa bindiğimiz için bize ulaşamayan ailelerimiz, sevenlerimiz ve en önemlisi üç kızımızın yaşadığı endişeyi bir bilseydiniz bir daha sadece tıklanma uğruna böyle bir haber yapmak aklınıza bile gelmezdi. Neyse ki çok şükür Semih ve ben çok iyiyiz. Sağsalim evimizdeyiz. Arayan, soran ve mesaj atan herkese çok ederiz."