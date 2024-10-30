Newcastle United 2-0 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Lig Kupası maçında Newcastle United sahasında Chelsea'yi konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Newcastle, Chelsea'yi kupanın dışına itti. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2024- 00:57 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024- 01:01
İngiltere Lig Kupası maçında Chelsea deplasmanda Newcastle United'ın konuğu oldu.
Mücadeleyi Newcastle United 2-0 kazandı. Eddie Howe'nin öğrencileri bir üst tura çıkan takım oldu.
Ev sahibi ekibin golleri 23. dakikada Isak ve 26. dakikada Diasi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
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