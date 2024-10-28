Türkiye Kupasında heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında 23 Elazığ FK, Konyaspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki 23 Elazığ FK - Konyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

23 Elazığ FK - Konyaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında 23 Elazığ FK ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 23 Elazığ FK - Konyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

23 Elazığ FK - Konyaspor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

23 Elazığ FK - Konyaspor maçı 29 Ekim Salı günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

23 Elazığ FK - Konyaspor MAÇI CANLI İZLE

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...