Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

Olay sırasında yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan A Spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi. Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı. Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra ise saldırgan S.G. "Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek" ve "Basit yaralama" suçlarından tutuklama istemiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.