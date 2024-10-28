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AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Burnu kırılan Emre Kaplan'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılırken Kaplan kısa süre sonra hastaneye götürüldü.

Emre Kaplan'a saldıran kişi polise teslim oldu!

Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a çirkin saldırı

Galatasaray- Beşiktaş derbisi sonrası burnu kırılan A Spor muhabiri Emre Kaplan hastaneye kaldırıldı

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