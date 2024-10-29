Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Ankara Demirspor, Erciyes 38 FSK'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ankara Demirspor - Erciyes 38 FSK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankara Demirspor - Erciyes 38 FSK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Ankara Demirspor ile Erciyes 38 FSK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankara Demirspor - Erciyes 38 FSK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankara Demirspor - Erciyes 38 FSK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor - Erciyes 38 FSK maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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