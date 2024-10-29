Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Aliağa Futbol A.Ş., Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Aliağa Futbol A.Ş. - Anadolu Üniversitesi ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aliağa Futbol A.Ş. - Anadolu Üniversitesi ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Aliağa Futbol A.Ş. ile Anadolu Üniversitesi kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aliağa Futbol A.Ş. - Anadolu Üniversitesi ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aliağa Futbol A.Ş. - Anadolu Üniversitesi ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aliağa Futbol A.Ş. - Anadolu Üniversitesi maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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