Türkiye Kupasında heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Etimesgut Belediyespor, Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Etimesgut Belediyespor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı 29 Ekim Salı günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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