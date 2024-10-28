Türkiye Kupasında heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Alanya 1221 FSK, Adıyaman FK'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Alanya 1221 FSK - Adıyaman FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanya 1221 FSK - Adıyaman FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Alanya 1221 FSK ile Adıyaman FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanya 1221 FSK - Adıyaman FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanya 1221 FSK - Adıyaman FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanya 1221 FSK - Adıyaman FK maçı 29 Ekim Salı günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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