İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadele 4-4'lük beraberlikle sona erdi.

Çekişmeli maçta Inter'ın gollerini 15 ile 37. dakikalarda Piotr Zielinski, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 53. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Juventus'un gollerini ise 20. dakikada Dusan Vlahovic, 26. dakikada Timothy Weah ve 71 ile 82. dakikalarda Kenan Yıldız attı.

Inter'de forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte Juventus 17 puanla 3. sırada kaldı. Inter ise 18 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

İŞTE KENAN YILDIZ'IN GOLLERİ: