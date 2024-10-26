İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Sociedad sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Sociedad ile Osasuna 11. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Osasuna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Osasuna maçı 27 Ekim Pazar günü saat 23.00'te S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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