İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Betis sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Betis ile Atletico Madrid 11. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Atletico Madrid maçı 27 Ekim Pazar günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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