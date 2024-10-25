UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Manchester United ile karşı karşya geldi. Sarı-lacivertlilerden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Kadıköy'de sevgi gösterileri ile karşılandı.

26 yaşındaki kaleci, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altay Bayındır yaptığı paylaşımda, "Yeniden Kadıköy'de sizlerle buluşmak tarif edilemez bir mutluluk! Bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız, canım Fenerbahçem 💛💙" ifadlerini kullandı.

İşte o paylaşım: