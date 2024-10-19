İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Villarreal sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Villarreal - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan başladı. Villarreal ile Getafe 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal - Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Getafe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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