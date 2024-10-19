İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Atletico Madrid sahasında Leganes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Atletico Madrid ile Leganes 10. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Leganes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Leganes maçı 20 Ekim Pazar günü saat 17.15'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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