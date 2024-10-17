TFF Futbol Gelişim Direktörlüğüne Emrah Bayraktar getirildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre kariyeri boyunca Beşiktaş, Galatasaray, Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Siirtspor, Orduspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gibi pek çok kulüpte futbol A takım direktör yardımcılığı, altyapı koordinatörlüğü, sportif direktörlük, teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerini yürüten Bayraktar, Futbol Gelişim Direktörlüğüne getirildi.