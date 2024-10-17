TFF'den yapılan açıklamaya göre kariyeri boyunca Beşiktaş, Galatasaray, Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Siirtspor, Orduspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gibi pek çok kulüpte futbol A takım direktör yardımcılığı, altyapı koordinatörlüğü, sportif direktörlük, teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerini yürüten Bayraktar, Futbol Gelişim Direktörlüğüne getirildi.
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğüne Emrah Bayraktar getirildi
Emrah Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü olarak atandı.
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Yayın Tarihi: 17.10.2024- 19:33