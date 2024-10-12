Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı ne zaman? | F.Bahçe Opet - G.Saray Çağdaş Faktoring maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı ne zaman? | F.Bahçe Opet - G.Saray Çağdaş Faktoring maçı hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. 3. haftada Fenerbahçe Opet, Fenerbahçe Metro Enerji Spor enerbahçe Beko, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile kozlarını paylaşacak. Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2024- 14:50