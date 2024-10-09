Moldova - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Moldova sahasında Andorra'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Moldova - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Moldova ile Andorra karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Moldova - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDOVA - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Moldova - Andorra maçı 10 Ekim Perşembe günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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