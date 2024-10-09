İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsrail sahasında Fransa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsrail ile Fransa karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsrail - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSRAİL - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsrail - Fransa maçı 10 Ekim Perşembe günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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