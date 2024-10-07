Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve beklentilerin uzağında kalan Ndombele, bu sezon transfer olduğu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te üçüncü kez haftanın 11'ine seçildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve beklentilerin uzağında kalan Ndombele, bu sezon transfer olduğu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te performansıyla dikkat çekiyor.

Ligue 1'de bu hafta oynanan maçta Nice sahasında PSG ile berabere kalırken, Ndombele Ligue 1'de bu sezon 3. kez haftanın 11'ine seçildi.

"OYNAMAM GEREKEN BİR NOKTADAYIM"

Maçın ardından Tanguy Ndombele, "Kariyerimde, oynamam gereken bir noktadayım. Kanıtlamam gereken şeyler var ve oynamanın ötesinde bazı hisleri yeniden keşfetmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

"GEÇEN HER HAFTA DAHA İYİ OLACAK"

Nice Teknik Direktörü Franck Haise ise Paris Saint-Germain maçının ardından Ndombele hakkında şunları söyledi, "Onu zorlamayacak şekilde hazırlık yaptık. Geçen her hafta daha iyi olacak."

Fransa'daki yayıncı kuruluşta ise Ndombele için, "Ndombele bu akşam Zaire-Emery'ye bir ders verdi. Kızgınım çünkü bu 27 yaşındaki adamın milli takımda olması gerekiyor." yorumu yapıldı.