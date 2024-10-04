İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford sahasında Wolverhampton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brentford - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Brentford ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brentford - Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Wolverhampton maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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