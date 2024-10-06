İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus evinde Cagliari'yi ağırladı. Mücadele öncesi milli futbolcu Kenan Yıldız'a ödül verildi.
Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, eylül ayının oyuncusunu seçildi. Kenan, bu sezon Juventus formasıyla İtalya Serie A'da 6 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.
After a super September, last month's @EASPORTSFC MVP award deservedly goes to… Kenan Yildiz! 🇹🇷🏆 Congrats, Kenan! 👏 pic.twitter.com/8XrN5hF8mf— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) October 6, 2024