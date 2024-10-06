Juventus formasıyla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, performansıyla izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Milli futbolcu, Cagliari maçı öncesi, İtalya Serie A'da ayın oyuncusu ödülünü aldı.

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus evinde Cagliari'yi ağırladı. Mücadele öncesi milli futbolcu Kenan Yıldız'a ödül verildi.

Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, eylül ayının oyuncusunu seçildi. Kenan, bu sezon Juventus formasıyla İtalya Serie A'da 6 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.