İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus ile Cagliari kozlarını paylaştı. Mücadelede karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus ile Cagliari kozlarını paylaştı. Mücadelede karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Juventus'un golünü 15. dakikada Dusan Vlahovic (P.) kaydetti.

Cagliari'de ise sahneye 88. dakikada Razvan Marin (P.) çıktı.

Juventus'ta 89. dakikada Francisco Conceiçao oyundan atıldı.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maç öncesinde "Eylül ayının futbolcusu" ödülünü kaldı.

Kenan Yıldız karşılaşmanın 77. dakikada Samuel Mbangula'nın yerine oyuna girdi.

Bu beraberliğin ardından Juventus puanını 13 yaptı. Cagliari de 6 puana yükseldi.