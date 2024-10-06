Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sözleri!

FONSECA'YI ÇOK SEVİYORUM "Onu hem teknik direktör hem de insan olarak çok seviyorum. Her zaman modern, hücumcu bir futbol oynamak istediğini görebiliyorsunuz, bu da izlenmesi keyifli bir şey. Ayrıca tavırları ve sözleriyle nazik."

NEYSEKİ INTER'İ YENDİ "Zaman geçiyor ama futbolun mantığı hep aynı. Sabır yoktur, iyi bir teknik direktörün çalışmasına nadiren izin verirsiniz. Ama neyseki Fonseca Inter'i yendi, tıpkı benim yaptığım gibi."