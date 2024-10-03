Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Augsburg - Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Augsburg - Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg - Mönchengladbach maçı 4 Ekim Cuma günü saat 21.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...