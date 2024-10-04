Fransa Ligue 1'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Union Berlin sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Berlin - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Borussia Dortmund maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports MAX 2 ve TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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