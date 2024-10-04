Fransa Ligue 1'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bochum sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bochum - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bochum - Wolfsburg maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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