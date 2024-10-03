İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Leganes sahasında Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leganes - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Leganes ile Valencia 9. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes - Valencia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Valencia maçı 4 Ekim Cuma günü saat 22.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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