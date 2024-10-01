UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Inter sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.
Inter rakibini 4-0 mağlup etti. Taraftarı önünde rakibini farklı mağlup eden Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, frikikten attığı muhteşem golle geceye damga vurdu.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun frikikten kaydettiği o gol:
HAKAN HAKAN HAKAN 👟⚽🚀 Mükemmel bir frikik golü 🔥 pic.twitter.com/770l3OJAZn— TRT Spor (@trtspor) October 1, 2024
Inter'in diğer gollerini 59. dakikada Arnautovic, 71. dakikada Martinez ve 81. dakikada Taremi kaydetti.
Sımone Inzaghi'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta maçında Manchester City ile berabere kalmıştı.