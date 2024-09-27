Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ederken Bayern Münih ile Bayer Leverkusen 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2024- 17:10 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024- 17:10