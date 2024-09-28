Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel sahasında Eintracht'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Holstein Kiel - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Holstein Kiel - Eintracht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Holstein Kiel ile Eintracht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Holstein Kiel - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Holstein Kiel - Eintracht MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Holstein Kiel - Eintracht maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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