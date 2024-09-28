Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Hoffenheim - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hoffenheim - Werder Bremen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Werder Bremen maçı 29 Eylül Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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