Sponsorluk anlaşması töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolun marka değerini artırmak için çalıştıklarını belirtti. Serhat Akın'a yapılan saldırıyı kınayan Hacıosmanoğlu kaçak yayınla ilgili, "Kaçak yayın, futbolun en büyük geliri yayın gelirini etkiliyor. Hedefimiz tamamen kaçak yayını engellemek" ifadelerinde bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları...

HAKEMLERİN PERFORMANSLARI İLE İLGİLİ:

Futbolun her yerini travmaya uğramış bir şekilde devraldık. Hiçbir zaman anında beyaz siyah, siyah beyaz olmuyor. Zamana ihtiyacımız var. Elbette genç, pırıl pırıl kardeşlerimiz var. Genç hakemlerimiz var onları yetiştireceğiz en kısa zamanda. Bu sürede ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Ama hedefimiz saha ve saha dışındaki hataları minimuma indirmek. Ciddi çalışmalarımız var, paylaşacağız zaten. UEFA başkanından yardım istedik bu konuda. Sabit, burada kalacak koordinatör kendilerinden istedik. Onu da belirlediler. Genç, pırıl pırıl arkadaşlarımız var, onları ahlaklı yetiştireceğiz. Sahaya çıktıkları zaman renk, güç ayrımı yapmadan uygulayacak yiğit, yürekli arkadaşlarımız var. Hataları minimuma indirmek hedefimiz. Siz hakemlerin arkasında güven verecek şekilde durursanız, onlar da sahada sizi o şekilde temsil eder. Balık baştan kokar diye atasözü var. Bizim balığın başı sağlam, unsurları da geliştireğiz, yetiştireceğiz. Hep birlikte bu sorunları ortadan kaldıracağız. Birlikte daha güzel günleri, kaliteli hakemleri göreceğiz.

Biz bu sistemi değiştireceğiz. Babadan oğula, amcadan toruna kalan sistemi değil, yetenekli çocuklarımızı yetiştireceğiz. Kulüplerin de bu konuda şikayetlerini ortadan kaldıracağız. Sahada adaleti sağlamadığınızda futbolun marka değerini hiçbir yere taşıyamazsınız. Sportif başarıların sahada kazanılması için elimizden geleni yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın.

"GELİRLERİN ARTMASI GEREKİYOR"

"Futbolun marka değerini artırmak için çalışıyoruz. Bu marka değerini arttırırsanız sponsorlarınızı da o kadar çok gelir elde edersiniz. Biz hep birlikte çalışacağız. Türk futbolunun layık olduğu yere gelmesi için gelirlerin artması gerekiyor. Biz de kulüp başkanlığından geliyor. Bizim dönemimizde futbolun marka değeri yayıncı kuruluş ve sponsorluklar da çok daha yukarıdaydı. Yaşadığımız talihsiz yönetimsel hatalardan dolayı sporu kendi ruhunun dışına çıkarıp farklı mecralara çektiğimiz için çok değer kaybetti. Sayın Kulüpler Birliği Başkanımız'la da hemen hemen aynı fikirdeyiz"

"AHLAKLI BAŞARI"

"Futbolda, elbette başarı önemlidir. Ama ahlaklı başarı hepsinden önemlidir. Bir takım şampiyon oluyor, öteki takımların başarısız addedildiği bir ortamda marka değerini yukarıya çıkaramıyorsunuz. Bu bilinci yerleştirmek istiyoruz Türk futboluna. Sahada yarışacağız. Saha dışında ortak payda var, bunun ortağıyız."

"Federasyon olarak biz yönetim tarafındayız. Futbolu yönetenler kulüpler. Marka değerini yukarı çıkartmak için kulüp başkanlarının sorumluluğu var. Biz bu mentaliteyi Türk futboluna yerleştirirsek marka değerini layık olduğu yere taşırız. Sponsorlarımız da arttıkça, katkıları artacaktır. Türk futboluna daha iyi hizmet etme şansımız olur."

KAÇAK YAYIN

"Kaçak yayın, futbolun en büyük geliri yayın gelirini etkiliyor. Seçildiğimiz andan itibaren ciddi çalışmalarımız var. Hedefimiz tamamen kaçak yayını engellemek."

SERHAT AKIN'A YAPILAN SALDIRIYA KINAMA

"Biz futbolun barışa, kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Serhat Akın'a yapılan saldırıyı tekrar, bir kez daha kınıyorum."