Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Yunan rakibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Play-Off turunda Young Boys karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, Avrupa'da başarıyı yakalamayı hedefliyor. Peki Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ile PAOK, ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - PAOK maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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