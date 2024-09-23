İspanya La Liga'da heyecan başladı. Sevilla ile Valladolid 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçıyla devam ediyor. Sevilla ile Valladolid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sevilla - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Valladolid maçı 24 Eylül Salı günü saat 20.00'de S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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