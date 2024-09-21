İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Arsenal'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Manchester City - Arsenal maçı 22 Eylül Pazar günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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