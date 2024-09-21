Getafe - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Getafe sahasında Leganes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Getafe - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Getafe ile Leganes 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Leganes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Leganes maçı 22 Eylül Pazar günü saat 15.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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