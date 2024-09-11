ABD Futbol Federasyonu, erkek milli futbol takımı teknik direktörlüğüne Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'yu getirdiklerini açıkladı.

ABD Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mauricio Pochettino'nun erkek futbol takımı teknik direktörlük görevine getirildiği duyuruldu. Pochettino böylece kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev alacak.

52 yaşındaki teknik adam, daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea'yi çalıştırdı.

Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde Paris Saint-Germain ile Ligue 1'de şampiyonluk yaşarken aynı zamanda Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.