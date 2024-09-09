Josef de Souza'ya silahlı soygun! "Ayağımdaki terliği bile aldılar"

Son dakika spor haberi: Ülkemizde Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza ülkesi Brezilya'da silahlı soyguna uğradı. Josef, ayağındaki terliğinin bile alındığını söyledi. İşte detaylar...

Kariyerinde Türkiye'de de forma giyen ve futbol hayatını Brezilya'da sürdüren Josef de Souza, ülkesinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. 35 yaşındaki futbolcu, silahlı haydutların soygununa uğradıklarını açıkladı.

Özel eşyaları çalınan Josef de Souza'nın kendisi ve oğlunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar sonrası telefondan bir video kaydı başlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.