Slovakya - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slovakya sahasında Azerbaycan'ı konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Slovakya - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slovakya ile Azerbaycan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Slovakya - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVAKYA - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovakya - Azerbaycan maçı 8 Eylül Pazar günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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