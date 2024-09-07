Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka sahasında Sırbistan'ı konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile Sırbistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Sırbistan maçı 8 Eylül Pazar günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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