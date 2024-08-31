Everton - Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Everton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 12:29 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024- 09:14