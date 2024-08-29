Ipswich Town - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ipswich Town - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 12:34