Venezia - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Venezia - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 09:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024- 09:14