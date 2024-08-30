Ülke puanı yükseldi!
Federico Chiesa Liverpool'da!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
🔥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | 29 Ağustos
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ismail Jakobs kimdir? Ismail Jakobs kimdir? 10:05
"Yanlış 11'in rolü büyüktü" "Yanlış 11'in rolü büyüktü" 09:46
"Bir zamanların Tyson'ı gibi" "Bir zamanların Tyson'ı gibi" 09:33
Beşiktaş transferde atağa kalktı! Sırada sol bek var Beşiktaş transferde atağa kalktı! Sırada sol bek var 01:23
F.Bahçe'den sol bek harekatı! Sıradaki isim herkesi şaşırttı F.Bahçe'den sol bek harekatı! Sıradaki isim herkesi şaşırttı 01:20
F.Bahçe'den sürpriz transfer harekatı! F.Bahçe'den sürpriz transfer harekatı! 01:19
Daha Eski
Köhn'ün alternatifi belli oldu! Transferde rota Fransa Köhn'ün alternatifi belli oldu! Transferde rota Fransa 01:07
F.Bahçe Amrabat'ı İstanbul'a getiriyor! F.Bahçe Amrabat'ı İstanbul'a getiriyor! 00:28
F.Bahçe Amrabat'ı İstanbul'a getiriyor! F.Bahçe Amrabat'ı İstanbul'a getiriyor! 00:20
F.Bahçe galibiyet peşinde! İşte Mourinho'nun 11'i F.Bahçe galibiyet peşinde! İşte Mourinho'nun 11'i 00:10
Bronckhorst: Hedefimize ulaştık! Bronckhorst: Hedefimize ulaştık! 23:55
Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz! Abdullah Avcı: Taraftardan özür diliyoruz! 23:55