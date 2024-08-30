Inter - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Atalanta maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.