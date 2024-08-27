Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Real Sociedad ile Alaves karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Atletico Madrid ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2024- 16:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024- 16:17