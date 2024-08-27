Real Sociedad - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Real Sociedad ile Alaves karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2024- 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024- 16:16