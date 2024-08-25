Wolfsburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 14:06 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024- 15:33